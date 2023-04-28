Peynir, zeytin, ayçiçek yağı hepsi 1 ay indirimli satılacak! Yüzlerce ürün listede: Bu kataloğa bakmadan alışverişe çıkmayın

Ekonomik kriz nedeniyle ülkede birçok insan geçim sıkıntısı çekiyor ve bu durum market fiyatlarına da yansıyor. İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerden alışveriş yapmakta zorlanıyorlar. Ancak Tarım kredi Market, bu zorlu süreçte insanlara yardımcı olmak için bir kampanya düzenliyor. Market, Türkiye genelinde satışa çıkardığı 900 temel ihtiyaç ürününde fiyatları 1 ay boyunca sabit tutacağını duyurdu. Tarım Kredi Market, bu kampanyasıyla birçok insanın alım gücünü artırmayı hedefliyor. Özellikle asgari ücretle geçinmenin zor olduğu bu dönemde, insanlar indirimli ürünlere ihtiyaç duyuyorlar. Market, bu kampanyası sayesinde insanların daha uygun fiyatlara temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.
KAMPANYA BİR AY DAHA DEVAM EDECEK
Kampanya kapsamında Tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 400 gram 66 TL fiyatla raflarda yerini alacak. Tarım Kredi Market, diğer temel gıda ürünlerinin yanı sıra deterjan, sabun, peçete, kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini de kampanyaya dahil etti. Market, indirimli ürünlerin sayısını artırmak için düzenli olarak farklı kampanyalar da düzenliyor. Tarım Kredi Market'in kampanyası, birçok insanın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı zorlukları hafifletmeyi hedefliyor. İnsanlar, bu kampanya sayesinde temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlara karşılayabilecek ve yaşadıkları maddi sıkıntıları biraz olsun hafifletebilecekler. Kampanya ile ilgili yapılan duyuruları takip ederek, insanlar indirimli ürünlerden faydalanabilirler.