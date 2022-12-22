SPOR
22 Aralık 2022 - 20:45

PFDK'dan Galatasaray'a ceza...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 126 bin TL para cezası verdi.

SPOR
22 Aralık 2022 - 20:45
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PFDK'dan Galatasaray'a ceza...


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.

 



TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

 

Yukatel Kayserispor ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, Gavranovic'in 22. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçmişti. Etkili oyununu sürdüren Kayseri ekibi, Onur Bulut'un 34. dakikadaki güzel golüyle 2-0 öne geçerek devreyi bu skorla kapatmıştı. İkinci yarıda maçı çevirmek isteyen konuk ekip Galatasaray, bu denemelerinden sonuç alamamıştı. Barış Alper Yılmaz'ın 86. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indiren misafir ekip, maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

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