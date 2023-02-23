PFDK, Jorge Jesus'un hakeme itirazını affetmedi!













FENERBAHÇE YÖNETİMİ'NE DE CEZA

Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşmıştı. Maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından Sarı Lacivertli takım antrenörü Jorge Jesus, maç hakemi Ali Palabıyık ilre bir tartışma yaşadı ve hakemden kırmızı kart gördü. Profesyonel Futbol Disiplin Komisyonu, Portekizli teknik adama verilecek cezayı yaptığı kamuoyu açıklamasıyla duyurdu. PFDK, Fenerbahçe takımın deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus'a resmi maçlardan men edilem cezası verirken 26 bin TL'de para cezası kesti.Kurul ayrıca Fenerbahçe Kulübü'ne de cezai işlem uyguladı ve kulübe kesilen ceza mikatarının da 246 bin TL olduğunu bildirdi. Başkan Yardımcısı Erol Bilecik PFDK tarafından 100 bin TL tutarında bir cezaya çarptırılırken yöneticilerden Selahattin Baki'ye 30 gün men cezası ve aynı zamanda 70 bin TL para cezası verildi. Kurul'un aldığı kararın devamında ayrca kaleci antrenörü Özden Öngün'e de bir maç uzaklaştırma cezasının verildiği ve kendisine aurıca 26 bin TL para cezasının kesildiği belirtildi.