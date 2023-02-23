Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşmıştı. Maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından Sarı Lacivertli takım antrenörü Jorge Jesus, maç hakemi Ali Palabıyık ilre bir tartışma yaşadı ve hakemden kırmızı kart gördü. Profesyonel Futbol Disiplin Komisyonu, Portekizli teknik adama verilecek cezayı yaptığı kamuoyu açıklamasıyla duyurdu. PFDK, Fenerbahçe takımın deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus'a resmi maçlardan men edilem cezası verirken 26 bin TL'de para cezası kesti.
SPOR
23 Şubat 2023 - 19:07
PFDK, Jorge Jesus'un hakeme itirazını affetmedi!
Profesyonel Futbol Disiplin Komisyonu (PFDK) tarafından yapılan bir açıklamada Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jorge Jesus'a bir maç ceza verildiği bildirilirken ayrıca kendisine 26 bin TL'de para cezasının kesildiği belirtildi.
SPOR
23 Şubat 2023 - 19:07