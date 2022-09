PFDK, Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:"1- Giresunspor Kulübü'nün, 03.09.2022 tarihinde oynanan Giresunspor- Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN BATI ALT D numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü'nün, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN BATI ALT D, E, DOĞU ALT TRİBÜN DOĞU ALT C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen BATI ALT TRİBÜN BATI ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda izini süren 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,2- Medipol Başakşehir FK'nın, 03.09.2022 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,3- Ümraniyespor Kulübü'nün, 02.09.2022 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının kapı araladığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,4- Trabzonspor'un, 02.09.2022 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının yol açtığı saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK MARATON TRİBÜNÜ B ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Trabzonspor'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,5- Galatasaray'ın, 05.09.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Galatasaray hakkında, taraftarlarının yol açtığı saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına,6- Hatayspor Kulübü'nün, 04.09.2022 tarihinde oynanan Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırması suretiyle TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışmasından dolayı FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca 130.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk defa gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Suat Maden'in, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Suat Maden'in, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Suat Maden'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü antrenörü Birtan Güner'in, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına,7- Adana Demirspor'un, 04.09.2022 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının kapı araladığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST 606, 607, 608, 701, 702 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Adana Demirspor'un, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Adana Demirspor'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk defa gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Adana Demirspor antrenörü Serkan Damla'nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,8- MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, taraftarlarının yol açtığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 202, 203, 204, 205, 206, DOĞU TRİBÜN 302, 303, 304, KUZEY KALE ARKASI 402, 403, 404, 405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsüne aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,9- Beşiktaş sporcusu Josef de Souza Dias hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına,10- Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 03.09.23022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının yol açtığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, taraftarının kapı araladığı saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN BATI ALT C numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım kaleci antrenörü bulundurmamasından dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 7/5. maddesi uyarınca 125.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü idarecisi Erdal Gündüz'ün, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü idarecisi Ramazan Yeşilova'nın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,11- Çaykur Rizespor'un, 03.09.23022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının kapı araladığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Çaykur Rizespor antrenörü Ercan Kılıç hakkında, özel güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,12- Tuzlaspor'un, 03.09.2022 tarihinde oynanan Tuzlaspor -Erzurumspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının yol açtığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜNÜ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,13- Erzurumspor FK 'nın, 03.09.2022 tarihinde oynanan Tuzlaspor -Erzurumspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının yol açtığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,14- Sakaryaspor'un, 04.09.2022 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının yol açtığı saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜNÜ B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,15- Yılport Samsunspor Kulübü'nün, 05.09.2022 tarihinde oynanan Yılport Samsunspor-Manisa Futbol Kulübü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."