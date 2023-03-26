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26 Mart 2023 - 21:28

Philippe Coutinho için Aston Villa bonservis ücretini belirledi

Philippe Coutinho’nun takımdaki geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda ayrılması beklenirken, kulübü bonservis ücreti konusunda kararını verdi.

SPOR
26 Mart 2023 - 21:28
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Philippe Coutinho için Aston Villa bonservis ücretini belirledi


Transfer döneminde sık sık ismi Süper Lig devleriyle anılan Philippe Coutinho’nun sezon sonunda takımı Aston Villa’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz ekibi 20 Milyon Euro’luk bonservis ücretiyle transfer olan Brezilyalı yıldız beklentilerin bir hayli altında bir performans sergiledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile olan sözleşmesi devam eden ancak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için Süper Lig ekiplerinin de nabız yoklaması bekleniyor.



Philippe Coutinho aston villa

Süper Lig'e gelebilir!

Aston Villa formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada süre alan Philippe Coutinho, bu maçlarda sadece 1 gollük bir katkı sağlayarak hayal kırıklığı yaratmıştı.

Philippe Coutinho için Aston Villa yetkilileri takımdan ayrılması yönünde karar alırken, bonservis ücreti olarak da 6-7 Milyon Euro’luk bir talepleri olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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