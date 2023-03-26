Philippe Coutinho için Aston Villa bonservis ücretini belirledi













Süper Lig'e gelebilir!

Transfer döneminde sık sık ismi Süper Lig devleriyle anılan Philippe Coutinho’nun sezon sonunda takımı Aston Villa’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz ekibi 20 Milyon Euro’luk bonservis ücretiyle transfer olan Brezilyalı yıldız beklentilerin bir hayli altında bir performans sergiledi.İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile olan sözleşmesi devam eden ancak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için Süper Lig ekiplerinin de nabız yoklaması bekleniyor.Aston Villa formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada süre alan Philippe Coutinho, bu maçlarda sadece 1 gollük bir katkı sağlayarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Philippe Coutinho için Aston Villa yetkilileri takımdan ayrılması yönünde karar alırken, bonservis ücreti olarak da 6-7 Milyon Euro’luk bir talepleri olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.