SPOR
28 Aralık 2022 - 23:58

Phoenix Suns'a Devin Booker'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu en az bir ay sahalardan uzak kalacak

Phoenix Suns, sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor. Batı Konferansı takımına son olarak Devin Booker'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

SPOR
28 Aralık 2022 - 23:58
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Phoenix Suns'a Devin Booker'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu en az bir ay sahalardan uzak kalacak


Phoenix Suns, sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor. Batı Konferansı takımına son olarak Devin Booker'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Sezon içinde Deandre  Ayton ve Chris Paul'den doğru düzgün yararlanamayan Suns'ta sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Devin Booker'ın da sakatlığıyla da takımın iyice beli büküldü.



Phonenix Suns, 35 maç sonunda 20 galibiyet ve 15 mağlubiyetle Batı Konferası'nda beşinci sırada yer alıyor. Denver Nuggets, New Orelans Pelicans, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Clippers, Suns'ın üzerinde yer alan takımlar. 

All-Star oyuncusu Devin Booker bu sezon 34.6 dakika ortalama süreyle parkede yer alırken 27.1 sayı, 4.6 ribaund, 5.6 asist, 0.9 top çalma ve 0.4 blok ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Yıldız oyuncu, özel hayatıyla da son dönemin en çok konuşlan sporcularından. Kardashian ailesinin en güzellerinden Kendall Jenner ile birliktelik yaşayan sporcu, son zamanlarda ayrılık haberleriyle magazin sayfalarında kendine yer bulmuştu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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