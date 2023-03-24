Pide fiyatları zirveye çıktı, normal ekmeğe indirim geldi! O ilçede 1 TL'den satılacak: Duyan sıraya girecek

O İLÇEDE EKMEK 1 LİRA!
Haberi gören herkes ekmek fiyatını görünce şok oluyor. Ramazan ayına girilen şu günlerde ekmeğin 1 liradan satışa çıkarılacağı haberi herkesi heyecanlandırdı. Bu yıl bir ilçe ramazan kampanyası yaparak ekmeği 1 liradan satacak.
Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayında hayır yapmak çok önemlidir. Bu yüzden Ramazan ayında hayır işleri de artıyor. Ancak bir belediyede ekmek fiyatı 1 liraya düşürüldü. Herkes o ilçenin neresi olduğunu merak ediyor. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak bilinen ramazan ayında vatandaşlarına ucuz ekmek kampanyası sunan Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan herkesin sofrasına ucuz ekmek göndereceklerini belirti.