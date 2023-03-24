YAŞAM
24 Mart 2023 - 11:30

Pide fiyatları zirveye çıktı, normal ekmeğe indirim geldi! O ilçede 1 TL'den satılacak: Duyan sıraya girecek

ramazan ayında kimsenin sofrasında sıkıntı çekmesini istemedi ve ekmek fiyatlarını 1 liraya indirdi....

YAŞAM
24 Mart 2023 - 11:30
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Pide fiyatları zirveye çıktı, normal ekmeğe indirim geldi! O ilçede 1 TL'den satılacak: Duyan sıraya girecek
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O İLÇEDE EKMEK 1 LİRA!



Haberi gören herkes ekmek fiyatını görünce şok oluyor. Ramazan ayına girilen şu günlerde ekmeğin 1 liradan satışa çıkarılacağı haberi herkesi heyecanlandırdı. Bu yıl bir ilçe ramazan kampanyası yaparak ekmeği 1 liradan satacak.

ekmek



Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan ayında hayır yapmak çok önemlidir. Bu yüzden Ramazan ayında hayır işleri de artıyor. Ancak bir belediyede ekmek fiyatı 1 liraya düşürüldü. Herkes o ilçenin neresi olduğunu merak ediyor.

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak bilinen ramazan ayında vatandaşlarına ucuz ekmek kampanyası sunan Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan herkesin sofrasına ucuz ekmek göndereceklerini belirti.

ekmek

EKMEK 1 LİRA!

İnanması güç ama. Evet ekmek 1 liradan satılacak. Maliyetinin bile çok altında satışa çıkarılan ekmek satışı sadece ramazan ayına özel olarak yapılan bir kampanya.

Mersin'in Tarsus Belediyesi de elini taşın altına koydu ve vatandaşlarına ucuz ekmek satışında çitayı arşa çıkardı.

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ekonomik sıkıntıların ramazan sofrasına yansımaması adına böyle bir karar aldıklarını belirtti.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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