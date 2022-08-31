Pikap Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü













Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yayla dönüşü uçuruma yuvarlanan pikap sürücüsü yaşamını yitirdi.Kaza, Aydıntepe ilçesinin Sorkunlu köyüne bağlı Samarova Yaylası yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayladan ilçe merkezine hareket halinde bulunan 61 NH 906 plakasına sahip araçtaki sürücü İsmail Koz (69) direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Koz, yaklaşık 95 metre yükseklikten aracıyla birlikte uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atan araç içerisinde bulunan sürücü kaza yerinde hayata gözlerini yumdu. Kaza mahalline sevk edilen AFAD, jandarma ekipleri aracı düştüğü yerden 2 saatlik çabalar sonucunda çıkardı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Koz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Koz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.