Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!

Beyaz et sektörü zarar doğru gidiyor!







Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında olan kamp ve piknikler orman yangınlarına sebebiyet verebileceği tanımında 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurban Bayramı'nda ikinci plana atılan beyaz et, şimdide piknik yasağına takıldı. Beyaz et fiyatlarının yüzde 70 gerilediği bildirilirken söz konusu indirimde pilicin fiyatının 29 liraya kadar düştüğü görüldü.Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği'nin başkanlığını yürüten Abdullah Koç, fiyatlardaki düşüşe iki faktörün etkili olduğunu söyledi. Kurban Bayramı’nda kırmızı etin yoğun tüketiminin beyaz et fiyatlarını fiyatlar düşüşe geçirdiğini, şimdilerde ise devletin ormanlık alanlarda piknik ve kamp yasağını getirmesi sonrasında ise arz talep dengesinin tamamen bozulduğunu ifade eden Koç, beyaz et sektörünün zarar doğru gittiğini kaydetti.Üretim fiyatı 38 liraya kadar çıkan tavuğun toptan satış fiyatının şimdilerde 23-24 liraya kadar gerilediğini söyleyen Abdullah Koç, bu yıl her şeye gelen 3 kat zam sonrası geçtiğimiz yıl 20 liradan satışan toptan fiyatıyla aynı eş değere ulaştığını ifade etti. Fiyatlarda yüzde 60 ve yüzde 70 oranında düşüş olduğunu söyleyen Abdullah Koç, fiyatların 38 lira olması sonrası vatandaşların et yiyemiyor söylemlerini yapanların fiyatların 23 liraya gerilemesi sonrası üreticinin nasıl ayakta kaldığını düşünmediklerini aktardı.