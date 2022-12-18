MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 15:38

Pınar Altuğ'dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt

Pınar Altuğ bir takipçisinin fotoğrafına yaptığı yoruma verdiği cevap ile herkesi şoke etti…

MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 15:38
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Pınar Altuğ’dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt


Yaklaşık 15 yıldır oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla ve takipçileri ile yaşadığı diyaloglar ile sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor. Başarılı oyuncu sosyal medyasını aktif kullanan sanatçılar arasında. Sosyal medyasında takipçileri ile sık sık münakaşa yaşayan başarılı oyuncu bazı yorumlara karşı öfkesini kontrol edemiyor. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan

Eşiyle pozunu paylaştı olanlar oldu



Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren Pınar Altuğ sık sık aşk dolu paylaşımlar yapıyor. Son olarak eşiyle yeni yıl heyecanı için yaptığı paylaşıma bir takipçisinden gelen yorum ile sinirlerine hakim olamayan oyuncunun tepkisi ağır oldu. Gelen yargılayıcı yorumlara karşı tepkisini zaman zaman koruyamayan başarılı oyuncu Pınar Altuğ yaşadığı münakaşalarla sık sık sosyal meydada gündem oluyordu. Bu paylaşımıyla takipçilerinden destek alan başarılı oyuncu bazı takipçilerindense agresif yorumu sebebiyle tepki topladı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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