MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 13:32

Pınar Altuğ'dan takipçisinin sorusuna büyük tepki

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın aşk paylaşımına takipçisinden gelen yanıta büyük tepki…

MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 13:32
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Pınar Altuğ’dan takipçisinin sorusuna büyük tepki


Başarılı oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabında paylaşımları ve takipçileri ile girdiği polemikler ile sık sık gündem oluyordu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile sosyal medya hesabında yaptığı sevgi dolu paylaşıma bir takipçisinden günlerdir gündemde olan küçük kız çocuğunun evlendirilmesi sorunu hatırlatıldı. Bu hatırlatmaya tepkisiz kalamadı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan

Sosyal medyada iki bölüm var siz bunu biliyor musunuz ?

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor. Takipçileriyle sık sık polemik yaşayan oyuncu yine bir polemik ile gündemde. Takipçilerine sürekli olarak cevap veren oyuncu yine sessizliğini koruyamadı. Türkiye’nin gündemine oturan günlerdir konuşulan 6 yaşındaki kız çocuğuna yapılan istismar hakkında bir takipçisinden paylaştığı postun altına gelen ‘Haberin var mı?’ Sorusuna oyuncunun cevabı şoke etkisi yarattı. Başarılı oyuncu takipçisine ‘Peki senin sosyal medya da durum ve paylaşım olarak iki bölüm olduğundan haberin var mı?’ Diye yanıt geldi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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