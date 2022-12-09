Başarılı oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabında paylaşımları ve takipçileri ile girdiği polemikler ile sık sık gündem oluyordu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile sosyal medya hesabında yaptığı sevgi dolu paylaşıma bir takipçisinden günlerdir gündemde olan küçük kız çocuğunun evlendirilmesi sorunu hatırlatıldı. Bu hatırlatmaya tepkisiz kalamadı.
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 13:32
Pınar Altuğ'dan takipçisinin sorusuna büyük tepki
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın aşk paylaşımına takipçisinden gelen yanıta büyük tepki…
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 13:32
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