MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 22:43

Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle kameralara yakalandı! Ünlü oyuncu genç kızlara taş çıkardı

Ünlülerin sevilen isimlerinden Pınar Altuğ tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte tatilde olan Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle objektiflere yakalandı. Pınar Altuğ'un fit halini gören hayranları övgüler yağdırdı. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 22:43
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Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle kameralara yakalandı! Ünlü oyuncu genç kızlara taş çıkardı


Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen oyuncularından Pınar Altuğ ailesiyle tekne tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. 47 yaşındaki ünlü oyuncu bikinili haliyle magazincilere yakalanmasının ardından övgü dolu yorumlar aldı. Pınar Altuğ ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Pınar Altuğ bikinili halleri

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem karakteri Pınar Altuğ 2008 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile hayatlarını birleştirmiş ve kızları Su dünyaya gelmişti. Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Pınar Altuğ şu günlerde ailesiyle tatilin keyfini çıkarırken magazincilerden uzak kalmak istese de leopar desenli bikinisiyle kameralara yakalandı.



Pınar Altuğ Leopar Desenli Bikinisiyle Magazincilere Yakalandı

Pınar Altuğ'un fit hali

Bikinisiyle kameralara yakalanan Pınar Altuğ'un sevenleri ve takipçileri fit haline ve güzelliğine övgüler yağdırdı. Pınar Altuğ şu an Bodrum'da bir teknede ailesiyle birlikte bir teknede tatillerinin keyfini çıkarmaya devam ediyorlar. Pınar Altuğ 47 yaşında olmasına rağmen fit hali ile genç kızlara taş çıkartıyor yorumlarını aldı. Pınar Altuğ ve ailesinin kış mevsiminde karavanı yaz mevsiminde ise tekne tatilini tercih ettikleri de biliniyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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