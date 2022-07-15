Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen oyuncularından Pınar Altuğ ailesiyle tekne tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. 47 yaşındaki ünlü oyuncu bikinili haliyle magazincilere yakalanmasının ardından övgü dolu yorumlar aldı. Pınar Altuğ ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 22:43
Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle kameralara yakalandı! Ünlü oyuncu genç kızlara taş çıkardı
Ünlülerin sevilen isimlerinden Pınar Altuğ tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte tatilde olan Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle objektiflere yakalandı. Pınar Altuğ'un fit halini gören hayranları övgüler yağdırdı. Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
15 Temmuz 2022 - 22:43