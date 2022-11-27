MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 12:18

Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, son zamanlarda Kaan Yıldırım'a olan aşkı ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Oynadığı dizideki başarılı performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, açılan bir canlı yayında ezan gafı yaptı. Ezanın sesini duyan güzel oyuncu "Şey çalıyor" dedikten sonra söylediği gafı toparlamaya çalıştı fakat tepkilerden kaçamadı.

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 12:18
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Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..


TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, trafikte sıkışınca Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan'ı da yanlarına alarak yürümeyi seçtiler. Tarihi yarımadanın sokaklarında dolaşan 4 başarılı oyuncudan Uğur Aslan, Instagram hesabı üzerinden bir canlı yayın açtı.

Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı

YAPTIĞI GAFI TOPARLAMAYA ÇALIŞTI



Oynadığı dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz açılan canlı yayını şaşkınlıkla karşıladı. Bir taraftan ezan sesini duyan güzel oyuncu "Şey çalıyor" ifadelerini kullandı. Bunu söyler söylemez yaptığı hatanın farkına varan ve söylediği ifadeden utanan Deniz ne diyeceğini bilemedi.

Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı

Bu anlar sosyal medyaya da yayınlanırken ünlü oyuncu Pınar Deniz, kullancıların tepkisini aldı. Oyuncunun bazı hayranları olayın dil sürçmesinden dolayı olabilecveğini belirtirken bazı takipçilerin "Saygısız" yorumları ile karşı karşıya kaldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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