Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..







YAPTIĞI GAFI TOPARLAMAYA ÇALIŞTI







TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, trafikte sıkışınca Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan'ı da yanlarına alarak yürümeyi seçtiler. Tarihi yarımadanın sokaklarında dolaşan 4 başarılı oyuncudan Uğur Aslan, Instagram hesabı üzerinden bir canlı yayın açtı.Oynadığı dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz açılan canlı yayını şaşkınlıkla karşıladı. Bir taraftan ezan sesini duyan güzel oyuncu "Şey çalıyor" ifadelerini kullandı. Bunu söyler söylemez yaptığı hatanın farkına varan ve söylediği ifadeden utanan Deniz ne diyeceğini bilemedi.Bu anlar sosyal medyaya da yayınlanırken ünlü oyuncu Pınar Deniz, kullancıların tepkisini aldı. Oyuncunun bazı hayranları olayın dil sürçmesinden dolayı olabilecveğini belirtirken bazı takipçilerin "Saygısız" yorumları ile karşı karşıya kaldı.