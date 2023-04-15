Pınar Deniz'den kasık şov geldi! Leopar desenli mini eteğini sıyırdı yürekler hopladı!







PINAR DENİZ YÜREKLERİ HOPLATTI







Pınar Deniz, arabada mini etek şovu yaparken cesur pozları çok konuşuldu. Bacak bacak üstüne atmasıyla beraber leopar eteği kasıklarına kadar sıyrıldı. Dışarıyı izlemeye devam ederken bir anca bacaklarını açmasıyla beraber yer yerinden oynadı. Takipçiler o görüntüler karşısında kayıtsız kalmadı.İddialı kıyafetleri ve cesur pozlarıyla dikkatleri çeken başarılı oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya üzerinden kısa sürede gündeme geldi. Arabanın penceresine kalpler çizerken takipçileri mini leoparlı eteğini çok konuştu. Arabada bacak bacak üzerine atarken adeta şov yaptı. 3 milyondan fazla takipçiye sahip olan Deniz, İnstagram üzerinden verdiği pozlarla beğenileri topladı.