MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 23:09

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! Yeni beraber olan çiftten romantik kareler

Kaan Yıldırım kalbini Yargı dizisinde rol alan güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırdı. Kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanmasının ardından Hadise ve Hande Erçel ile beraber olan Kaan Yıldırım Pınar Deniz’le aşka yelken açtı. Yargı dizisinde Ceylin performansıyla göz dolduran Pınar Deniz aradığı aşkı buldu. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ikilisi geçtiğimiz gün el ele beraber geldiği konserde aşklarını duyurmuştu. Magazinde bomba etkisi yaratan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı paylaşımlara yer veren ikilinin romantik pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu...

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 23:09
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım! Yeni beraber olan çiftten romantik kareler


Magazinde bomba etkisi yaratan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı geldi.

Kaan Yıldırım kalbini Yargı dizisinde rol alan güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırdı.



Kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanmasının ardından Hadise ve Hande Erçel ile beraber olan Kaan Yıldırım Pınar Deniz’le aşka yelken açtı.

Yargı dizisinde Ceylin performansıyla göz dolduran Pınar Deniz aradığı aşkı buldu.

pınar deniz kaan yıldırım

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ikilisi geçtiğimiz gün el ele beraber geldiği konserde aşklarını duyurmuştu.

Sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı paylaşımlara yer veren ikilinin romantik pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu...

pınar deniz kaan yıldırım

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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