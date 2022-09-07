Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sonunda aşklarını ilan etti!

Bir süredir aralarında bir aşk olduğu söylentilerine sesiz kalan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, ilk kez el ele görüntü verdi. Ünlü çift, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na birlikte geldi ve arkadaşları Melike Şahin'in konserini el ele izledi.
Tv ekranlarında izlenme rekorları kıran "Yargı" dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve izleyicilerin büyük beğensini kazanan Pınar Deniz'in adı bir süredir ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile birlikte anılıyordu.
Aralarındaki aşk dedikodularına karşılık sessizliklerini bozmayan ünlü çift, dün akşam katıldıkları bir konserdeki görüntüleri tüm merakları giderdi.
Konsere el ele geldilerÇiçeği burnunda aşıklar birlikte Harbiye’de sahne alan ünlü şarkıcı Melike Şahin’i dinlemeye el ele gittiler. Rahat halleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken çift, gazetecilerin kendilerine sorduğu sorulara da keyifli yanıtlar verdiler.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, gazetecilere "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde." ifadelerini kullanarak açıklama yaparken güzel oyuncu Pınar Deniz ise, "Güzel gidiyor her şey" diye konuştu.