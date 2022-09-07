MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 12:19

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sonunda aşklarını ilan etti!

Oyuncu Pınar Deniz (28) ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım (35) ilk kez birlikte görüntü verdi. Ünlü çift, dün akşam Melike Şahin'in Harbiye'deki konserini izlemek için el ele geldi. Deniz ve Yıldırım aşklarını ilan ettiler ve ilişkileri hakkında da konuştular.

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 12:19
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sonunda aşklarını ilan etti!


Bir süredir aralarında bir aşk olduğu söylentilerine sesiz kalan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, ilk kez el ele görüntü verdi. Ünlü çift, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na birlikte geldi ve arkadaşları Melike Şahin'in konserini el ele izledi.

Pınar Deniz



Tv ekranlarında izlenme rekorları kıran "Yargı" dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve izleyicilerin büyük beğensini kazanan Pınar Deniz'in adı bir süredir ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile birlikte anılıyordu.

Kaan Yıldırım

 Aralarındaki aşk dedikodularına karşılık sessizliklerini bozmayan ünlü çift, dün akşam katıldıkları bir konserdeki görüntüleri tüm merakları giderdi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım

Konsere el ele geldiler

Çiçeği burnunda aşıklar birlikte Harbiye’de sahne alan ünlü şarkıcı Melike Şahin’i dinlemeye el ele gittiler. Rahat halleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken çift, gazetecilerin kendilerine sorduğu sorulara da keyifli yanıtlar verdiler.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, gazetecilere "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde." ifadelerini kullanarak açıklama yaparken güzel oyuncu Pınar Deniz ise, "Güzel gidiyor her şey" diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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