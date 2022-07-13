Pınar Deniz’in gençlik halleri sosyal medyayı salladı! O hallerini görenler şaşkına döndü

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile bir kez daha gönülleri fetheden Pınar Deniz şimdilerde dizisinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide Kaan Yıldırım detayına takılan takipçileri ikiliyi yakıştıran yorumlarda bulundu. Pınar Deniz şimdi de gençlik dönemlerinde çekindiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı. İşte o görüntüler...
Aşk haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü!Geçen sezon Netflix'de yayınlanan Aşk101 dizisinde Kaan Uragncıoğlu ile partner olan Pınar Deniz, Yargı dizisinde de Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştı. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Yargı'da Ceylin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz sadece performansı ile değil aşk haberleri ile de adından söz ettiriyor. Bu kez de gençlik yıllarında çekildiği bir fotoğraf ile gündem oldu.
Güzelliği gündem oldu
Pınar Deniz, Urla tatilinde bir fotoğraf paylaşmış ve takipçileri fotoğraftaki bileklik ve gözlük detaylarından yola çıkarak Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarını gündeme getirmişti. Konuya ilişkin olarak ikiliden herhangi bir açıklama gelmezken Pınar Deniz gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni yağarken, “Güzelliği hiç değişmemiş” yorumları yapıldı. Bazı takipçiler ise başarılı oyuncunun eski halinin daha güzel olduğunu söyledi.