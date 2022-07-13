MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59

Pınar Deniz'in gençlik halleri sosyal medyayı salladı! O hallerini görenler şaşkına döndü

Başarılı oyuncu Pınar Deniz her projede gösterdiği performans ile kendine hayran bırakıyor. Genç ve güzel oyuncu başarısının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ile de sık sık gündeme geliyor. Son olarak Deniz'in gençlik hallerini paylaştığı gönderiye beğeni ve yağmur yağdı. İşte detaylar...

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59
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Pınar Deniz’in gençlik halleri sosyal medyayı salladı! O hallerini görenler şaşkına döndü


Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile bir kez daha gönülleri fetheden Pınar Deniz şimdilerde dizisinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide Kaan Yıldırım detayına takılan takipçileri ikiliyi yakıştıran yorumlarda bulundu. Pınar Deniz şimdi de gençlik dönemlerinde çekindiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı. İşte o görüntüler...

Aşk haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü!

Geçen sezon Netflix'de yayınlanan Aşk101 dizisinde Kaan Uragncıoğlu ile partner olan Pınar Deniz, Yargı dizisinde de Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştı. Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Yargı'da Ceylin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz sadece performansı ile değil aşk haberleri ile de adından söz ettiriyor. Bu kez de gençlik yıllarında çekildiği bir fotoğraf ile gündem oldu.

Güzelliği gündem oldu



Pınar Deniz, Urla tatilinde bir fotoğraf paylaşmış ve takipçileri fotoğraftaki bileklik ve gözlük detaylarından yola çıkarak Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarını gündeme getirmişti. Konuya ilişkin olarak ikiliden herhangi bir açıklama gelmezken Pınar Deniz gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni yağarken, “Güzelliği hiç değişmemiş” yorumları yapıldı. Bazı takipçiler ise başarılı oyuncunun eski halinin daha güzel olduğunu söyledi.

pınar deniz

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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