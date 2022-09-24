MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 17:59

Pınar Deniz'in son hamlesi Kaan Yıldırım'ın ailesinin kapısını araladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı isimli dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'a olan aşkıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Melike Şahin konserine ele ele tutuşarak gelen ve aşklarını ilan eden ikiliden Pınar Deniz'in bir hamlesi Yıldırım ailesinin kapısını aralar nitelikte oldu.

MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 17:59
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Pınar Deniz'in son hamlesi Kaan Yıldırım'ın ailesinin kapısını araladı!


Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran Yargı isimli dizide Ceylin karakterini oynayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, son dönemde popülerliği artan oyuncular arasında girmeyi başardı. Oyunculuğu ve güzelliği kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım ile birlikte olmaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Pınar Deniz Kaan Yıldırım



Melike Şahin konserine sevgilisi Kaan Yıldırım ile el ele gelen Pınar Deniz, ilk kez konserde aşklarını herkese ilan etmişti. 

Pınar Deniz Kaan Yıldırım

Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin beraber olmaları hayranlarını oldukça mutlu ederken çiftin birlikte fotoğraflar paylaşmaları da sosyal medyayı sallamıştı.

Pınar Deniz Kaan Yıldırım

"Pınar Deniz Yıldırım ailesine girdi!"

Yaptığı her hareketi olay olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in son yaptığı hamle 'aileye girdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Kaan Yıldırım ile aşkı tam gaz devam eden Pınar Deniz, sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım ile Instagram hesabından takipleşmeye başladı. Gelin görümcenin birbirleriyle sosyal medyadan takipleşmeleri büyük ses getirdi.

Pınar Deniz Kaan Yıldırım

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz günlerde Maslak Uniq'de sahne alan ve Demet Akbağ'ın başrol oynadığı 'Aydınlıkevler' isimli tiyatro oyununu seyretmeye gitmişlerdi. Gösteriden sonra gazetecilerle karşılaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, araçlarının içinde kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. Ünlü çift, sorulan evlilik sorularına çok yi giden bir ilişkilerini olduğunu vurgulayarak şimdilik hayatlarını yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını söylediler.

Pınar Deniz Kaan Yıldırım

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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