Pınar Deniz'in son hamlesi Kaan Yıldırım'ın ailesinin kapısını araladı!

















"Pınar Deniz Yıldırım ailesine girdi!"

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran Yargı isimli dizide Ceylin karakterini oynayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, son dönemde popülerliği artan oyuncular arasında girmeyi başardı. Oyunculuğu ve güzelliği kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım ile birlikte olmaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düştü.Melike Şahin konserine sevgilisi Kaan Yıldırım ile el ele gelen Pınar Deniz, ilk kez konserde aşklarını herkese ilan etmişti.Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin beraber olmaları hayranlarını oldukça mutlu ederken çiftin birlikte fotoğraflar paylaşmaları da sosyal medyayı sallamıştı.Yaptığı her hareketi olay olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in son yaptığı hamle 'aileye girdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Kaan Yıldırım ile aşkı tam gaz devam eden Pınar Deniz, sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım ile Instagram hesabından takipleşmeye başladı. Gelin görümcenin birbirleriyle sosyal medyadan takipleşmeleri büyük ses getirdi.Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz günlerde Maslak Uniq'de sahne alan ve Demet Akbağ'ın başrol oynadığı 'Aydınlıkevler' isimli tiyatro oyununu seyretmeye gitmişlerdi. Gösteriden sonra gazetecilerle karşılaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, araçlarının içinde kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. Ünlü çift, sorulan evlilik sorularına çok yi giden bir ilişkilerini olduğunu vurgulayarak şimdilik hayatlarını yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını söylediler.