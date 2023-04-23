Pınar Deniz'in tatil rotası 'Paris'

Bayram tatili nedeni ile çekimlerine ara verilen dizinin sevilen oyuncusu Deniz, yakın kız arkadaşları ile birlikte Paris'e gitti... Paris'in gözde mekanlarını 3 kız arkadaşı ile keşfeden ünlü oyuncu, güzel anlarını sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaşıyor. Sevilen oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.