Bayram tatili nedeni ile çekimlerine ara verilen dizinin sevilen oyuncusu Deniz, yakın kız arkadaşları ile birlikte Paris'e gitti... Paris'in gözde mekanlarını 3 kız arkadaşı ile keşfeden ünlü oyuncu, güzel anlarını sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaşıyor. Sevilen oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
MAGAZİN
23 Nisan 2023 - 00:53
Pınar Deniz'in tatil rotası 'Paris'
KANAL D’nin sevilen dizisi 'Yargı'da oynadığı Ceylin karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Pınar Deniz, bayram tatilinde Fransa'ya gitti.
MAGAZİN
23 Nisan 2023 - 00:53