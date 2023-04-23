MAGAZİN
23 Nisan 2023 - 00:53

Pınar Deniz'in tatil rotası 'Paris'

KANAL D’nin sevilen dizisi 'Yargı'da oynadığı Ceylin karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Pınar Deniz, bayram tatilinde Fransa'ya gitti.

MAGAZİN
23 Nisan 2023 - 00:53
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Pınar Deniz'in tatil rotası 'Paris'

Bayram tatili nedeni ile çekimlerine ara verilen dizinin sevilen oyuncusu Deniz, yakın kız arkadaşları ile birlikte Paris'e gitti... Paris'in gözde mekanlarını 3 kız arkadaşı ile keşfeden ünlü oyuncu, güzel anlarını sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaşıyor. Sevilen oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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