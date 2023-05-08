Dizi
08 Mayıs 2023 - 00:51

Pınar Deniz, Yargı'nın sezon finalindeki performansıyla damga vurdu!

Yargı isimli TV dizisi, bu akşam yayınlanan bölümüyle sezon finaline giriyor. Üçüncü sezonun çekileceğinin duyurulması dizi izleyicilerini son derece mutlu etti. Son bölümde Ilgaz Kaya'nın ölüp ölmediği sorulurken Pınar Deniz'in son bölümdeki performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Dizi
08 Mayıs 2023 - 00:51
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Pınar Deniz, Yargı'nın sezon finalindeki performansıyla damga vurdu!
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Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yargı, bu akşam yayınlanan sezon finaliyle ekranlara geldi. Sezon finali ile gündem yaratan Yargı dizisi bugünkü bölümü ile birlikte yaz tatiline giriyor.

Pınar Deniz, Yargı'nın sezon finalindeki performansıyla damga vurdu



Ilgaz Kaya'nın morgda olduğu sahnede Ceylin'in ağlaması sosyal medyaya damga vurdu. 2. sezon final bölümüyle bu akşam ekranlarda yayınlanan yargı dizisi Ilgaz'ın cenaze sahnesiyle gündem yarattı. Ceylin'in Ilgaz'a sarılarak ağlamsı ve ağlarken de "Beni bırakıp neden gittin?" "Ben sensiz nasıl yaşayacağım?" ifadelerini kullandığı sahne sosyal medya platformlarında viral olduğu görüldü.

Pınar Deniz, Yargı'nın sezon finalindeki performansıyla damga vurdu

Komiser Eren'in hiç ağlamaması seyircilerin gözünden kaçmadı. Kullanıcılar, sosyal medyada Irgaz'ın ölümünün bir planın parçası olduğuna inandıklarını yazdı.

DEFNE, HERKESİN YÜREĞİNİ DAĞLADI

Pınar Deniz, Yargı'nın sezon finalindeki performansıyla damga vurdu

Savcı Ilgaz'ın cenazesinin defnedildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokundu. Özellikle Defne'nin abisinin ölümü üzerine gözyaşı dökmesi izleyenleri ağlattı. Defne karakterine hayat veren küçük oyuncu Beren Nur Karadiş'in performansıyla büyük beğeni topladığı yapılan yorumlardan anlaşıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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