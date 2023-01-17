GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 16:28

Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı yeniden yargılanacak!

Yargıtay, Pınar Gültekin'i varilde boğduktan sonra yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimini hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve Avcı'nın yeniden yargılamasını uygun gördü. Duruşmanın ise 15 Şubat tarihinde yapılacağı bildirildi.

GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 16:28
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Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı yeniden yargılanacak!


Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin'in ölümünde sorumlu Cemal Metin Avcı'yı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından cezayı 23 yıla indirmişti.

DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ KARARI ALINDI

Bölge Mahkemesi'nin kararı sonrası taraflar Yargıtay'a dava açtı. Dosyayı incelene Yargıtay ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Bölge Mahkemesi'nin kararındaki hukuka aykırı bazı hususların tekrar yargılamayla çözülebileceğinin açık olduğunu belirterek, davanın yeniden görüşülmesine ve duruşma hazırlıklarına başlanması kararını verdi.



Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı yeniden yargılanacak

Sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu olan durumunun devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, SEGBİS'in cezaevine tutuklama kararı çıkartarak sanıkları duruşma günü hazırlamasına karar verdi. Mahkeme oybirliğiyle 15 Şubat'ta duruşma yapılmasına karar verdi.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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