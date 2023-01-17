Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı yeniden yargılanacak!







DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ KARARI ALINDI







Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin'in ölümünde sorumlu Cemal Metin Avcı'yı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından cezayı 23 yıla indirmişti.Bölge Mahkemesi'nin kararı sonrası taraflar Yargıtay'a dava açtı. Dosyayı incelene Yargıtay ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Bölge Mahkemesi'nin kararındaki hukuka aykırı bazı hususların tekrar yargılamayla çözülebileceğinin açık olduğunu belirterek, davanın yeniden görüşülmesine ve duruşma hazırlıklarına başlanması kararını verdi.Sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu olan durumunun devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, SEGBİS'in cezaevine tutuklama kararı çıkartarak sanıkları duruşma günü hazırlamasına karar verdi. Mahkeme oybirliğiyle 15 Şubat'ta duruşma yapılmasına karar verdi.