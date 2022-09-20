SPOR
20 Eylül 2022 - 11:53

Pınar Karşıyaka evinde hazırlanıyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva çerçevesinde bu yıl 22-24 Eylül tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda hazırlık maçları oynayacak olan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve BC Prometey basketbol takımlarıyla karşılaşacak.

SPOR
20 Eylül 2022 - 11:53
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Pınar Karşıyaka evinde hazırlanıyor

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka, kendi evinde düzenlenen Pınar Cup 2022 Turnuvasında güçlü rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor. Gelenekselleşen turnuvaya, sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Fenerbahçe Beko ve Ukrayna temsilcisi BC Prometey katılacak. Turnuva, 22-24 Eylül tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Yenilenen kadrosu ile Pınar Karşıyaka'nın yepyeni bir mücadeleye başladığını belirten Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Taraftarın desteğini hak eden, taraftar desteğini her an arkasında hisseden, pes etmeyen bir takim olmayı hedefliyoruz. Yeni kurduğumuz kadro ile yeni yayın dönemi öncesi taraftarlarımızın karşısında oynayacağımız turnuva maçları, bizler için çok fazla heyecan uyandırıcı olacak. Bu takımla hem ulusal eş zamanlı uluslararası arenada oldukça verimli geçiren bir sezon geçireceğimize inancımız tam” dedi.

Turnuvada 22 Eylül Perşembe günü 20.30'da Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, 23 Eylül Cuma günü 20.00'de Fenerbahçe Beko-Prometey, 24 Eylül Cumartesi günü ise 16.00'da Pınar Karşıyaka-Prometey maçları oynanacak.

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Haber Editörü
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