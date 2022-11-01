Pinnertest nedir, neden yapılır? Pinnertest nasıl yapılır? Pinnertest yorumları

PİNNER TEST NASIL YAPILIR?





PİNNERTEST YORUMLARI

Yeni nesil York testi olarak bilinen pinnertest bir kişinin hangi yiyeceğe karşı intoleransı bulunduğunun tespit edilmesini sağlar. Kişilerin gıdalar içerisinde bulunan bazı maddelere karşı duyarlılığı ya da alerjisi olabilmektedir. Kişilerin gıdalara karşı duyarlılığı bulunuyorsa York testi yani pinnertest ile tespit edilmesi sağlanır. Gıda intoleransı için yapılan testlerin güvenilirliği açısından kafalarda oluşan soruların önüne geçmek için birçok kişi uzman hekime başvurmaktadır. Pinnertest hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaştık. İşte pinnertest hakkında merak edilen tüm detaylar…Kişiden alınan kan örnekleri ile lgG4 seviyelerinin ölçümü yapılır. Gıdaya özgü bulunan lgG antikoru kişinin o gıdaya karşı daha önce reaksiyon gösterdiğini tespit eder.Elde edilen sonuç ile birlikte kişinin hangi gıdalara karşı intoleransı olduğu tespit edilir ve kişiye özel diyet programı hazırlanır. Herkesin kanında belirli Gıdalara karşı belirli oranlarda lgG antikorları yer alır. Fakat bu antikorların seviyesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Yıllar içerisinde yapılan araştırmalar ve deneyler sonucunda zararlı sayılabilecek seviyeler tespit edilmiştir. Belirlenen seviye üzerinde çıkan sonuçlarda ise kişilerin bu gıdaya karşı intoleransı olduğu saptanır.Yapılan testler sonrasında hastalarda oluşan şikayetlerin ciddi oranda azaldığı saptanmıştır. Mide-bağırsak sorunlarının %80, solunum rahatsızlıklarının %72, nörolojik problemlerin %78, cilt lezyonlarının %76, psikolojik problemlerin ise %81 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Bu rakamlar ise pinnertestin işe yarayıp yaramadığını gösteren önemli istatistik verilerdir. Gıda intoleransı testi birçok farklı noktada kolay bir şekilde yapılmaktadır. Çıkan sonuçlara göre kişilerin kendilerine özel verilen diyet programını uygulaması gerekir. Kişilerin programa uymayarak intoleransı bulunan besinleri tekrar tüketmesi durumunda ise sorunların tekrardan görüldüğü ortaya çıkmıştır.