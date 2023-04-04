MAGAZİN
04 Nisan 2023 - 19:17

Pique'nin ihanetiyle sarsılan Shakira, yaşadığı şehri gözyaşları içinde terk etti!

Latin şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkisinin ardından iki çocuğunun babası olan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'den ihanetin ardından ayrıldı. Son zamanlarını oldukça kötü geçiren Shakira, Pique ve çocukları ile birlikte yaşadığı Barselona'dan ayrılmaya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmeye karar verdi. Havalimanında kameralara yakalanan güzel yıldız yakınlarıyla gözyaşları içinde vedalaştı.

MAGAZİN
04 Nisan 2023 - 19:17
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Pique'nin ihanetiyle sarsılan Shakira, yaşadığı şehri gözyaşları içinde terk etti!


Gerard Pique ile çalkantılı bir ayrılığın ardından Latin şarkıcı Shakira, iki çocuğunu da yanına alarak İspanya'nın Barselona kentinden ABD'nin Florida kentine taşımaya karar verdi. Shakira, havaalanında sevdikleriyle vedalaşırken kameralara yakalandı. Ünlü şarkıcının gözyaşları içinde olduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Pique'nin ihanetiyle sarsılan Shakira, yaşadığı şehri gözyaşları içinde terk etti



2010 yılından beri Gerard Pique ile birlikte olan Shakira, sevgilisini özel bir şirkette PR uzmanı olarak görev yapan Clara Chia ile yakaladı. Aldatılmalarının ardından dünya gündemine oturan Gerard Pique ve Shakira, gündemdeki yerini koruyor.

Pique'nin ihanetiyle sarsılan Shakira, yaşadığı şehri gözyaşları içinde terk etti

ABD'YE YERLEŞMEYE KARAR VERDİ

Yaşananların ardından çocukları Milan ve Sasha'yı da yanına alarak İspanya'ya ve oradaki hayata veda eden ünlü şarkıcı, ABD'nin Florida kentine yerleşmeye ve orada yaşamaya karar verdi.

Pique'nin ihanetiyle sarsılan Shakira, yaşadığı şehri gözyaşları içinde terk etti

Shakira, Barselona havaalanında görüntülendi. Hayatı boyunca ona eşlik eden arkadaşları, ünlü şarkıcıyı bu zorlu vedasında yalnız bırakmazken dünyaca ünlü yıldızın, arkadaşlarından ve dostlarından ayrılırken gözyaşlarına boğulması dikkatlerden kaçmadı. Shakira böyle görülmek istemediğinden gözyaşlarını saklamak için güneş gözlüğü taktı.

Pique'nin ihanetiyle sarsılan Shakira, yaşadığı şehri gözyaşları içinde terk etti

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