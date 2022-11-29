Pırasa sevmeyenlere özel tarif! Bu böreğin lezzeti pırasa sevmeyenleri bile mest etti!







PIRASALI BÖREK MALZEMELERİ







TARİF

Davet sofralarına çok yakışacak olan mükemmel bir börek tarifi değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor. Havalar soğumasıyla beraber kış mevsimlerinin sebzelerinden olan pırasa tezgahları süslemeye devam ediyor. Pırasalı muska böreği tarifi haberimizde5 adet yufkaİç harcı için: 1 kilo pırasa 2 yemek kaşığı sıvıyağ 1 tatlı kaşığı salça Pul biber Karabiber Tuz İçine sürmek için: Sıvıyağ Üzeri için: 2 yumurta sarısı Susam Çörek otuYedikçe yiyesiniz gelecek bu börek tarifine ilk başta iç harcını hazırlayarak başlanması gerekir. Pırasalar yıkandıktan sonra ince ince kesilir ve tavaya yağ koyularak kavrulmaya başlanır. Orta ateş içerisinde kavurmaya devam ederken suyunu salınıp çektikten sonra yağ eklenir ve üzerine pul biber, karabiber, tuz, salça eklenir ve kavrulma işlemi devam eder. Bir yufka tezgah üzerine alınır ve her tarafına sıvıyağ sürülür 4 parmak eşitliğinde uzunlama kesilir ve harç içerisine koyularak muska şeklinde sarılır. Tüm yufkayı bu şekilde yaptıktan sonra 180 derecelik fırında pişmeye verilir. Üzeri kızaran börekler servise hazır hale gelir. Afiyet olsun.