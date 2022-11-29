Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 08:12

Pırasa sevmeyenlere özel tarif! Bu böreğin lezzeti pırasa sevmeyenleri bile mest etti!

Pırasa sevmeyenlere sevdiren bu tarif herkesi kalbinden vurdu. Çayların yanına eşlik edecek bu börek çıtırtısıyla beğenileri topladı. Pırasalı muska böreği mutfakta çok zaman harcamadan harikalar yaratmak uygun tarif. Pırasalı muska böreği nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 08:12
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Pırasa sevmeyenlere özel tarif! Bu böreğin lezzeti pırasa sevmeyenleri bile mest etti!


Davet sofralarına çok yakışacak olan mükemmel bir börek tarifi değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor. Havalar soğumasıyla beraber kış mevsimlerinin sebzelerinden olan pırasa tezgahları süslemeye devam ediyor. Pırasalı muska böreği tarifi haberimizde

PIRASALI BÖREK MALZEMELERİ

5 adet yufka



İç harcı için:

1 kilo pırasa

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı salça

Pul biber

Karabiber

Tuz

İçine sürmek için:

Sıvıyağ

Üzeri için:

2 yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

TARİF

Yedikçe yiyesiniz gelecek bu börek tarifine ilk başta iç harcını hazırlayarak başlanması gerekir. Pırasalar yıkandıktan sonra ince ince kesilir ve tavaya yağ koyularak kavrulmaya başlanır. Orta ateş içerisinde kavurmaya devam ederken suyunu salınıp çektikten sonra yağ eklenir ve üzerine pul biber, karabiber, tuz, salça eklenir ve kavrulma işlemi devam eder. Bir yufka tezgah üzerine alınır ve her tarafına sıvıyağ sürülür 4 parmak eşitliğinde uzunlama kesilir ve harç içerisine koyularak muska şeklinde sarılır. Tüm yufkayı bu şekilde yaptıktan sonra 180 derecelik fırında pişmeye verilir. Üzeri kızaran börekler servise hazır hale gelir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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