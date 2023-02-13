Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'den korkutan tahmin! Doların yükseleceği tarihi söyledi!













Öte yandan, Selçuk Geçer, doların pik yapacağı tarihi de belirlemiş ve “Bunlar iyi günlerimiz” diyerek yatırımcıları rahatlatmaya çalışmıştır. Geçer, dolar kuru hakkındaki yorumlarının sürekli gündemde kalmasından dolayı halk tarafından oldukça ilgi görmeye devam ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, ekonomistin dolar yorumlarının incelenmesi gerektiği ve dolar kuru hakkındaki yapılacak düzenlemelerin doğru bir şekilde yapılması gerektiği de vurgulanmıştir. Sonuç olarak, dolar düzenlemeleri kapsamında yapılacak güncellemeler ile doların ne derece etkileneceği hakkındaki yapılacak düzenlemeler beklenmektedir. Yatırımcılar, ekonomist Selçuk Geçer’in dolar hakkındaki yorumlarını dikkatli bir şekilde inceleyerek hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir.Aynı zamanda, Selçuk Geçer, doların kuru hakkında da açıklamalarda bulundu. O, doların yakın bir zaman içinde pik yapmasını beklediğini ve bunun "iyi günlerimiz" olacağını söyledi. Dolar yorumu ve tahminleri, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor ve bu konuda yapılacak düzenlemelerin etkileri yakından takip ediliyor. Ancak, dolar kuru dışında enflasyonun da düşmemesi beklentileri arasında yer alıyor. Enflasyonun yükselmesi vatandaşların alım gücünü oldukça etkileyebiliyor ve bu da ülkede ekonomik sorunların artmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, Selçuk Geçer gibi ekonomistlerin yaptığı açıklamalar ve tahminleri konularında yapılacak düzenlemeleri ve etkilerini takip etmek adına önemli bir rol oynuyor.