Piyasada daha ucuzu yok! Vakıfbank'tan 900 bin TL'ye 3+1 daire satışı başladı! O illerde yaşayanlara müjde







VAKIFBANK 900 BİN TL KONUT KREDİSİ







Konut sahibi olmak isteyen ancak yüksek ev fiyatlarından dolayı alamayan vatandaşlar için o ilde ev fırsatları başladı. Peki Vakıfbank konut kredisi detayları nedir? Şartlar ne olacak? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vakıfbank tarafından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara verilen habere göre Kütahya Merkezde 3+1 ev 900 bin TL'den satışa sunuluyor. Teminat bedeli ise 45 bin TL olarak belirlendi. Vakıfbank tarafından bildirilen haberin detayları https://www.vakifbank.com.tr/satilik-gayrimenkul-ve-araclar sayfası üzerinden bulunabiliyor. Vakıfbank gibi Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi kamu bankaları da uygun konut kredisini müşterilerine sunuyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan konut, gayrimenkul ve araç satışları ve Halkbank konut, gayrimenkul, araç satışları güncel olarak internet sayfaları üzerinden vatandaşla paylaşılıyor.Aynı zamanda TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili kura tarihleri de yavaş yavaş netleşiyor. 8-14 Mart tarihleri arasında İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Tuzla, Esenler ilçeleri için kura çekimleri yapılması bekleniyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimlerine ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sebebiyle ara verilmişti. Ancak 8 Mart tarihinden itibaren kura çekimlerinin başlayacağı bildirilse de İstanbul'un kura takviminde yer almadığı bildirildi. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin TOKİ konutu yapılması planlanıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında internet sitesi üzerinde bahsi geçen ilçelerde kuraya katılım hakkı olan ve olmayan vatandaşların listesi de yayımlandı. Güncel olarak TOKİ kura çekiliş tarihleri ve iller şu şekilde; 8-14 Mart İzmir 12 bin 400 ev, 8-9 Mart Afyonkarahisar 3 bin 169 ev, 11 Mart Edirne 1.363 ev, 12 Mart Kırklareli 1.189 ev, 13-14 Mart 3 bin 98 ev için kura çekilişi yapılacak. TOKİ kura çekilişleri internet sitesi üzerinden canlı yayınla belirleniyor ancak sonrasında da internet sitesinden hak sahiplerinin listesi sorgulanabiliyor.