Piyasada yok A101'de indirimde! A101 iPhone 14 Pro satıyor: Satış fiyatı şaşırttı

iPhone satın almak isteyenler, uygun fiyatlar sunan satış kanallarını araştırıyorlar. A101 Market, online satışlarında özel bir kampanya düzenleyerek Apple iPhone 14 Pro 512 GB cep telefonunu satışa sundu. Ürünün adet fiyatı olarak 54 Bin 399 Türk Lirası olarak belirlenerek müşterilerin beğenisine sunuldu.
IPHONE 14 PRO 512 GB TELEFON SATIŞA SUNULDU
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