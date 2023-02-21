Aktüel
21 Şubat 2023 - 20:30

Piyasada yok, BİM'de indirimde! iPhone 13 Pro Max indirimi bayram ettirecek

BİM, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olarak bugün müjdeli haberi duyurdu: iPhone 13 Pro Max, satıştan kaldırıldıktan sonra şimdi inanılmaz bir fiyatla BİM mağazalarında satışa sunuluyor! İşte 19 Şubat 2023 itibarıyla iPhone 13 Pro Max'un özellikleri ve fiyat listesi...

Aktüel
21 Şubat 2023 - 20:30
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Piyasada yok, BİM'de indirimde! iPhone 13 Pro Max indirimi bayram ettirecek
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BİM, mobil uygulaması üzerinden iPhone satışlarına devam etme kararı aldı. Üretimi durdurulan iPhone 13 Pro Max'i piyasaya sürerek müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Fiyatı görünce gözlerine inanamayan kullanıcılar, bu telefonun en iyi Apple cihazları arasında yer aldığını biliyorlar.



BİM

Akıllı telefon kameraları renkleri canlı bir şekilde yeniden üretirken, mükemmel grafikleri ve güçlü işlemcileri görsel olarak çekici bir deneyim sağlıyor. Bu cihazla profesyonel fotoğraflar çekmek ve hatta telefonunuzun sinema modu özelliğini kullanarak yüksek kaliteli videolar kaydetmek mümkün.



13 max pro

6,7 inçlik panel, yenileme hızlarını dinamik olarak ölçeklendirerek kullanıcılara bambaşka bir görsel deneyim sunuyor. Cihazı korumak için kullanılan seramik kalkan son derece dayanıklı ve sağlam olduğu için özel olarak anılıyor. Yeni modelin toza, suya ve sıçramaya karşı dayanıklılığı, kullanıcılar için en önemli özelliklerden biri.

BİM, iPhone 13 Pro Max'in piyasaya sürülmesini internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Bu telefon, kullanıcıları memnun etmesiyle bilinen en iyi Apple cihazı. Dikkatli kullanıcılar için tasarlanmış bir telefon olarak öne çıkıyor.

Apple iPhone 13 Pro Max 512 GB - Yeşil Cep Telefonu Satış Fiyatı: 46.999,00 TL

İndirimli Fiyatı: 43.999,00 TL

Apple iPhone 13 Pro Max 512 GB - Gold Cep Telefonu Satış Fiyatı: 46.999,00 TL

İndirimli Fiyatı: 43.999,00 TL

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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