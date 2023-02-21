Aktüel
21 Şubat 2023 - 20:30
Piyasada yok, BİM'de indirimde! iPhone 13 Pro Max indirimi bayram ettirecek
BİM, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olarak bugün müjdeli haberi duyurdu: iPhone 13 Pro Max, satıştan kaldırıldıktan sonra şimdi inanılmaz bir fiyatla BİM mağazalarında satışa sunuluyor! İşte 19 Şubat 2023 itibarıyla iPhone 13 Pro Max'un özellikleri ve fiyat listesi...
Aktüel
21 Şubat 2023 - 20:30
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BİM, mobil uygulaması üzerinden iPhone satışlarına devam etme kararı aldı. Üretimi durdurulan iPhone 13 Pro Max'i piyasaya sürerek müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Fiyatı görünce gözlerine inanamayan kullanıcılar, bu telefonun en iyi Apple cihazları arasında yer aldığını biliyorlar.
BİM, mobil uygulaması üzerinden iPhone satışlarına devam etme kararı aldı. Üretimi durdurulan iPhone 13 Pro Max'i piyasaya sürerek müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Fiyatı görünce gözlerine inanamayan kullanıcılar, bu telefonun en iyi Apple cihazları arasında yer aldığını biliyorlar.
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