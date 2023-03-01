Piyasalar alt üst oldu! Yükseleceği rakamı duyan altın ve dolar almaya akın etti!







DEPREM SONRASI PİYASA HAREKETLİLİĞİ







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan deprem felaketinin ekonomik anlamda da etkilerinin olması bekleniyor. Peki deprem felaketi sonrasında piyasalarda son durum ne oldu? Güncel fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 11 ilde toplam 44 bin can kaybı yaşandı. 100 bin yaralı varken yüz bin binanın yıkıldığı ve kullanılmaz hale geldiği de öğrenildi. Deprem felaketinin ekonomiyi de etkilediği öğrenildi. Birçok insanın yatırımları enkaz altında kaldı. Enkazdan çıkmış altın ve döviz görüntüleri de evinde yatırım yapan diğer insanları korkuttu.Yapılan açıklamalara göre deprem sonrasında evinde döviz ve altın yatırımı yapan vatandaşların toplamda 5-6 ton altını olduğu ve bu yatırımların bankaya yatırılması gerektiği vurgulandı. Bankaların bu konuda kampanyalar yaptığı da biliniyor ancak vatandaşlar yatırımlarını evlerinde tutmayı tercih ediyor. Deprem sonrasında bankalarda olan 195 milyar 477 milyon dolar olduğu bilinen döviz hesapları 17 Şubat tarihiyle birlikte 190 milyar 520 milyon dolara düştü. Evde bulunan dövizlerin büyük kısmının kiralık kasalara veya Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.