Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı!













Dünya genelindeki enflasyon baskıları ve aynı zamanda küresel pay piyasalarında görülen fiyatlamaların etkileri devam ederken, ülke merkez bankaları tarafından verilen destekleyici para politikası kararları beklenilenden daha önce değiştirebileceği endişesine yol açarken, pay piyasalarındaki baskı da artmış oluyor.Yurt içinde piyasalar da bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Toplantısı'na (PPK) odaklandı. Kasım ayı faiz kararını belirlemek için toplanacak olan Merkez Bankası, PPK toplantısı sonrası aldığı faiz kararını duyuracak ve karar metni piyasaların radarında olacak.TCMB Para Politikası Kurulu, bugün bir araya gelecekler ve alınan faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak.PPK'nın faiz kararına yönelik yapılan anket sonuçlarında ise 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan görüşünü sunarken 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist te politika faizinin 25 baz puan düşürüleceği yönünde görüşlerini bildirdi. Ekonomistlerin politika faiziyle ilgili değişikliğe ilişkin beklentileri 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşirken, Eylül ayında 100 baz puan ile başlatılan faiz indirim süreci Ekim ayında 200 baz puan ile devam ettirilmişti.