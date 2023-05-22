Türk lirasında düşüş kaçınılmaz. Dolar ve Euro yeni haftaya rekor bir başlangıç yaptı. 19 Mayıs tatili ve hafta sonunun ardından USD/TL, çok önemli olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde haftanın ilk işlem günü yükselişini sürdürdü. Dolar, 22 Mayıs günü ilk kez 20TL bariyerini kırarak geçtiğimiz günlerde birkaç zirveye ulaştıktan sonra 20.1810 seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana 21TL seviyelerinin üstünde işlem gören euro bugün yine tarihi rekorunu kırdı. Sabah erken saatlerde 22.2751'i kaydeden Euro/TL, ilk kez 22 TL'yi geçti.
EKONOMİ
22 Mayıs 2023 - 12:06
Piyasalarda dolar ve euro hareketliliği!
USD/TL sabah erken saatlerde 20.18 seviyesini görerek ilk kez 20 TL'yi geçti. EUR/TL ise ilk kez 22,27'yi geçerek 22 TL'yi seviyesini geçmiş oldu.
EKONOMİ
22 Mayıs 2023 - 12:06