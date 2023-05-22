Piyasalarda dolar ve euro hareketliliği!













GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ AÇIKLAMASINDA

Türk lirasında düşüş kaçınılmaz. Dolar ve Euro yeni haftaya rekor bir başlangıç ​​yaptı. 19 Mayıs tatili ve hafta sonunun ardından USD/TL, çok önemli olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde haftanın ilk işlem günü yükselişini sürdürdü. Dolar, 22 Mayıs günü ilk kez 20TL bariyerini kırarak geçtiğimiz günlerde birkaç zirveye ulaştıktan sonra 20.1810 seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana 21TL seviyelerinin üstünde işlem gören euro bugün yine tarihi rekorunu kırdı. Sabah erken saatlerde 22.2751'i kaydeden Euro/TL, ilk kez 22 TL'yi geçti.Yurt içinde bu hafta gözler Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında olacak. Piyasa beklentilerinin faiz oranlarını değiştirmeden yüzde 8,5'te tutması bekleniyor. Bu beklenti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta CNN International kanalına yaptığı açıklamalarla desteklendi. Cuma günü yayınlanan bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faiz oranları ile enflasyonun arasında pozitif alanda bir ilişki olduğu ile ilgili bir iddiam var. Faiz ne kadar düşükse enflasyon bir o kadar düşük olabilir. Şu anda faiz yüzde 8.5 ve enflasyonda ülkede kesinlikle benim halkım faizleri çok daha rahat indirebilecek bir konuma doğru gitiiğini görüyoruz. Bir ekonomist olarak konuşuyorum, bu yüzden kurgu değil" dedi.