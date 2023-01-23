Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından durgunlaşma sürecine girdi. Küresel alandaki enflasyon sorununun çözülmeye başladığı sinyalleriyle yükselen altın, Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyrini sürdürdü. Uzmanlar FED'in 1 Şubat 2023'te açıklamayı planladığı faiz kararı ve daha sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklamaların altına yön verebileceği görüşünde..
EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 13:21
Piyasalarda nefesler tutuldu! FED kararını bekleyen altının son 9 günü..
Altın fiyatları, küresel ekonomide enflasyonist gerilimlerin azalmasıyla birlikte sert bir şekilde yükseldi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın fiyatları durağan bir seyir izlemeye başladı.
EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 13:21