Piyasalarda nefesler tutuldu! FED kararını bekleyen altının son 9 günü..













FED'DEN BEKLENTİ NEDİR?

"ONS altın fiyatı 1935 dolardan döndü"

Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından durgunlaşma sürecine girdi. Küresel alandaki enflasyon sorununun çözülmeye başladığı sinyalleriyle yükselen altın, Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyrini sürdürdü. Uzmanlar FED'in 1 Şubat 2023'te açıklamayı planladığı faiz kararı ve daha sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklamaların altına yön verebileceği görüşünde..ABD'de enflasyon düştükçe Federal Rezerv'in faiz artırımlarını yavaşlatması bekleniyor. FED 50 baz puanlık bir artış bekliyordu, ancak enflasyon iki aydır düştüğü için bu tahmin 25 baz puana düştü. FED Başkanı Powell'ın da güvercin bir mesaj göndermesi, altının pozitife döneceğine dair umutları artırıyor.Altının ons fiyatı 1935 dolar seviyesinden toparlandı ve şu anda 1920 dolar civarında işlem görüyor. Gram altının tarafında ise, son iki gündür ticarette yaşanan hızlı yükselişler yerini çoğunlukla yüzeysel bir düşüşe bıraktı. Piyasalarda gram altın 23 Ocak 2023 Pazartesi gününe 1164 liradan başlarken gün içerisinde en düşük 1161 liradan, en yüksek ise 1171 liradan işlem görmeye devam ediyor. Grammgoldun şu saatlerde 1161 liradan alıcı bulduğu belirtiliyor.