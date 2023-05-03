DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:57

Piyasalarda tüm dikkatler Fed'in açıklayacağı faiz kararı üzerinde!

Bugün dikkatler Fed'in açıklayacağı faiz kararı üzerinde. Fed'in son toplantısında yaptığı gibi faiz oranlarını 25 baz puan artıracağı neredeyse kesin. Ancak yayınlanan karar metninde kullanılan ifadeler ve aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar karar sonrası piyasa davranışlarını etkileyecektir. Piyasa, faiz artırım döngüsünde bugün verilecek kararın arkasından sona ermesini bekliyor, ancak kullanılan terminoloji bu beklentiyi doğrulayacak.

DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:57
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Piyasalarda tüm dikkatler Fed'in açıklayacağı faiz kararı üzerinde!


Fed, iki gün sürecek toplantıların ardından saat 21.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyuracak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kısa süre önce faiz oranlarını 22 Mart tarihinde 25 baz puan artırmış ve yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti. FOMC, faiz oranlarını Şubat ayı içinde 25 baz puan, Aralık ayında da 50 baz puan artırdı. Son dört toplantının her birinde faiz oranlarının 75 baz puan artırılmasına karar verildi. Mart kararı, son dokuz toplantıda kilit oranları toplam 475 baz puan artırdı.

BANKALARIN İFLASLARI

Piyasalarda tüm dikkatler Fed'in açıklayacağı faiz kararı üzerinde

Bugünkü karar, First Republic Bank'ın hafta sonu iflas etmesi ile birlikte varlıklarının ABD bankası JPMorgan Chase tarafından devralınmasının ardından gelmesi bekleniyor. Mart ayı içinde Silicon Valley Bank (SVB) ile imzacılarının başarısızlığı, geçici de olsa piyasada geçici bir depreme neden olmuştu.

ENFLASYON YÜZDE 5'E GERİLEDİ



FOMC, Mart toplantısında yaptığı gibi, faiz oranlarını 25 baz puan artıracağından neredeyse emin. Son olarak, ABD yıllık enflasyonu Mart ayı toplantısı sonrası yüzde 5 şeklinde açıklamıştı.

Bu, Şubat ayında olan yüzde 6'lık oran artışına kıyasla oran indirimlerinde bir azalmaya işaret ediyor. Yıllık enflasyon geçen Haziran'da yüzde 9,1 ile 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak sıkılaştırıcı önlemlerin desteğiyle o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde düştü. 

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