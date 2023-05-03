Piyasalarda tüm dikkatler Fed'in açıklayacağı faiz kararı üzerinde!







BANKALARIN İFLASLARI





ENFLASYON YÜZDE 5'E GERİLEDİ







Fed, iki gün sürecek toplantıların ardından saat 21.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyuracak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kısa süre önce faiz oranlarını 22 Mart tarihinde 25 baz puan artırmış ve yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti. FOMC, faiz oranlarını Şubat ayı içinde 25 baz puan, Aralık ayında da 50 baz puan artırdı. Son dört toplantının her birinde faiz oranlarının 75 baz puan artırılmasına karar verildi. Mart kararı, son dokuz toplantıda kilit oranları toplam 475 baz puan artırdı.Bugünkü karar, First Republic Bank'ın hafta sonu iflas etmesi ile birlikte varlıklarının ABD bankası JPMorgan Chase tarafından devralınmasının ardından gelmesi bekleniyor. Mart ayı içinde Silicon Valley Bank (SVB) ile imzacılarının başarısızlığı, geçici de olsa piyasada geçici bir depreme neden olmuştu.FOMC, Mart toplantısında yaptığı gibi, faiz oranlarını 25 baz puan artıracağından neredeyse emin. Son olarak, ABD yıllık enflasyonu Mart ayı toplantısı sonrası yüzde 5 şeklinde açıklamıştı. Bu, Şubat ayında olan yüzde 6'lık oran artışına kıyasla oran indirimlerinde bir azalmaya işaret ediyor. Yıllık enflasyon geçen Haziran'da yüzde 9,1 ile 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak sıkılaştırıcı önlemlerin desteğiyle o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde düştü.