Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2009 yılında basmaya başladığı ve en yüksek değerdeki kağıt para olan 200 TL'nin sayısı Şubat ayında 1 milyar adedi aştı ve piyasadaki toplam büyüklüğü 200 milyar TL'yi geçti. Bu, Türk lirasının değer kaybı ve enflasyonun yükselişi nedeniyle piyasada dolaşan para arzının arttığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
EKONOMİ
04 Mart 2023 - 23:15
Piyasaları karıştıran rekor! 50 TL, 100 TL ve 200 TL için flaş seviye açıklandı!
Merkez Bankası verilerine göre, enflasyon ve dolaşımdaki paralar hakkında önemli bir detay ortaya çıktı. Şubat ayı itibarıyla, piyasada dolaşan 200 TL'lik banknotların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca, piyasada 1 milyar 171 milyon 467 bin adet 100 TL ve yaklaşık 400 milyon adet 50 TL'lik banknot bulunuyor. Bu veriler, Türk lirasının değer kaybı ve enflasyonun yükselişi nedeniyle piyasadaki para arzının arttığını gösteriyor.
EKONOMİ
04 Mart 2023 - 23:15