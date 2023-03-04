Piyasaları karıştıran rekor! 50 TL, 100 TL ve 200 TL için flaş seviye açıklandı!







50, 100, 200 TL… PİYASALAR BUNU KONUŞUYOR! REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ







50 VE 100 LİRALIK BANKNOT SAYISI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2009 yılında basmaya başladığı ve en yüksek değerdeki kağıt para olan 200 TL'nin sayısı Şubat ayında 1 milyar adedi aştı ve piyasadaki toplam büyüklüğü 200 milyar TL'yi geçti. Bu, Türk lirasının değer kaybı ve enflasyonun yükselişi nedeniyle piyasada dolaşan para arzının arttığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.Merkez Bankası, Ocak 2009'da ilk kez 8,8 milyon adet 200 TL'lik banknot bastı. Daha sonra, Nisan 2011'de 51 milyon 890 bin adet, Mayıs 2016'da 151 milyon adet, Temmuz 2018'de 227 milyon adet ve Eylül 2021'de 404 milyon adet 200 TL'lik banknot basıldı. Nisan 2022'de bu sayı 638 milyon adeti, Ağustos 2022'de 803 milyon adeti ve Aralık 2022'de 966 milyon 978 bin adeti geçti. Şubat 2023 itibarıyla, piyasada dolaşan 200 TL'lik banknot sayısı 1 milyar adedi geçerken, toplam piyasa büyüklüğü de 200 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı. Bu veriler, Türk lirasının değer kaybı ve enflasyonun yükselişi nedeniyle piyasadaki para arzının arttığını göstermektedir.Piyasada Şubat itibarıyla 1 milyar 171 milyon 467 bin adet 100 TL'lik banknot ve yaklaşık 400 milyon adet 50 TL'lik banknot bulunmaktadır. Bu veriler, Türkiye'de kullanılan en yaygın kağıt paraların başında gelen 100 TL ve 50 TL'lik banknotların da piyasada önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.