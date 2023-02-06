Piyasaları sallayan dolar yorumu: Doları olan hemen bunu yapsın!







SELÇUK GEÇER'DEN 2023 YILI DOLAR KURU TAHMİNLERİ







Selçuk Geçer 2022 yılında başlayan tahminleriyle 2023 yılında da devam ederek doların 40 TL bandına çıkabileceğini söyledi.2023 yılına yaklaşırken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 2022 yılında başladığı başarılı para tahminlerine devam ediyor. Geçer, 2023 yılının Şubat ayında doların 24TL bandına çıkacağını ve 6 ay sonra 40TL bandına kadar çıkacağını söylüyor.Geçer, AK Parti'nin seçim sürecinde doları baskılamaya çalıştığını ve 6 ay sonra bunun mümkün olmadığını ve bunun büyük kazançlar sağlayacak dolar yatırımcılarına ciddi kazanç getireceğini belirtiyor. Geçer'in dolar kuru hakkındaki ciddi tahminleri, sosyal medya hesabından ve YouTube kanalından sunmaya devam ediyor. Geçer, 2023 yılında doların 40TL bandına kadar çıkabileceği açıklamalarıyla ülke çapında takip edilmeye başlandı. Geçer, özellikle 2023 yılı sonunda doların 40TL bandını aşarak ciddi bir sıçrama yapacağını düşünüyor. Selçuk Geçer, dolar kuru hakkındaki tahminleriyle ülke çapında takip edilmeye devam ediyor. Olası senaryolarını tek tek anlatmaya devam eden Geçer, 2023 yılının dolarının ilk olarak 24TL bandına çıkacağını ve seçim sonrasında dolar kurunun tutulamayacağını belirtiyor. Geçer'in isabetli tahminleri, 2022 yılında da gerçekleştiği gibi 2023 yılında da gerçekleşebilecek.