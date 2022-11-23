Piyasaların kaderini belirleyecek karar için geri sayım! TCMB Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?







TCMB PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak?







Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararı ne olur?

Türkiye ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Dövizin artması, enflasyonun yükselmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle hükümet tarafından yeni formüller geliştirilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Türk ekonomisini yakından takip eden kişiler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında toplanacak kurul, toplantı sonrasında faiz kararını açıklayacak.Milyonların gözü ise Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, TCMB faiz kararı ne olur gibi sorularda. TCMB PPK toplantısı 24 Kasım 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıdan çıkan faiz kararı ise yine aynı gün saat 14.00 itibarıyla Merkez Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.TC Merkez Bankası, Ekim ayında politika faizini yüzde 12’den yüzde 10.5’e indirmişti. Yılın başından bu yana faizler sabit tutuluyordu ancak Ekim ayında faiz indirimine gidildi. PPK toplantından çıkacak karar için yapılan beklenti anketi sonuçlarına göre, TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9’e çekmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının saat 14.00 itibarıyla açıklanması ardından dolar ve altın için hareketlilik de beklentiler arasında yer alıyor. TCMB’nin bir kez daha faiz indirmesiyle piyasalarda beklenmeyen hareketlilikler yaşanması söz konusu olabilecek. Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararı, 24 Kasım 2022 Perşembe saat 14.00’te açıklanacak.