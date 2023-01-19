











RENAULT CLİO 2023 FİYATLARI

Piyasanın en hızlısı Renault’dan Clio'da dev kampanya! 270 bin TL’ye sıfır kilometre araç satacak! Çılgın fiyatı gören bayide soluğu alacak!Otomobil fiyatları bu senenin en çok artan teknoloji ürünlerinden biri. Zamlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Araç alacaklar zorlanıyor. Bu nedenle araç alımları da düşmüş durumdaydı geçmiş yıl. Peki bu sene bizleri neler bekliyor? İşte detaylar...Sıfır otomobil ve araç almak neredeyse imkansız durumdaydı. Bu yıl için bilinen, en ünlü markalardan birbiri ardına kampanyalar gelmeye başladı. Sıfır araçlara yaptıkları indirim sayesinde artık herkes araç alabilecek. İşte dev markaların İşte 270 bin TL’den satışa sunulacak olan Renault Clio fiyatları ve daha bir çok detaya ilişkin ayrıntılar…ÖTV matrah düzenlemesinden sonra ülkemizde bulunan bazı markalar 2022 yılı sonları için bazı modellerde indirimler yaparak müşterilerini kendilerine çekmeyi başardı. İndirimler ise oldukça küçük bir miktarda oldu ve süresi ise oldukça kısaydı. Zira yeni yıl ile birlikte otomobil ve araç fiyatlarındaki artışlar tüketicinin canını oldukça sıkmaktaydı. En ucuz otomobil fiyatları ise 400 bin TL'lik rakamlar ile satılmaktaydı. Renault modeli Joy modeli 360 bin TL'ye alıcıya sunuluyordu. Bir çok farklı modeli bulunan Renault özellikle gelir seviyesi düşük ülkelerde satışları ünlü. Farklı modelleri ve uygun fiyatları ile orta gelirli ülkelerin vazgeçilmez otomobili. Şüphesiz Türkiye'den bunlardan biri. Yapılan son iddialara göre Renault modeli ince saç yapısı, hafif bir araç piyasaya sürmeye hazırlanıyormuş. Teknolojik olmayan donanımlar kullanılacakmış ve içerisinde radyo dahi bulunmayacakmış. Günümüz teknolojisinden de pek fazla iz bulunmayacakmış. Fiyatları ise 270 bin TL ve 300 TL arasında değişecekmiş.