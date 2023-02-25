Piyasanın en pahalıları A101'de en ucuza: Deterjan ürünlerinde dev indirime imza atıldı!













Ülke çapında faaliyet gösteren süpermarketler zinciri A101, 23 Şubat'ta satışa sunulacak çeşitli ürünlerin fiyat listesini gösteren kataloğunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Televizyon, cep telefonu gibi elektronik aletler ile doğrayıcı, el blender seti ve elektrikli cezve ve benzer küçük mutfak aletleri katalogda yer alıyor.Elektronik eşyaların yanı sıra katalogda bulaşık deterjanı, bebek bezi, çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi çok çeşitli ev ürünleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor. Fiyat listesinde Nehir servis gereçleri, ahşap servis gereçleri, yemek kapları ve Trend saklama kapları gibi çeşitli mutfak eşyaları ve saklama kapları yer alıyor. Katalogda ayrıca, metal çocuk matarası, desenli matara ve motivasyon matarası gibi kişisel kullanıma yönelik ürünler de var. Paşabahçe 4'lü fincan seti, Paşabahçe kupa 2'li ve Paşabahçe Generation 6'lı pasta tabağı gibi mutfak ürünleri de bulunuyor. Müşteriler, Kütahya porselen tekli ürünler ve 19 parçadan oluşan Keramika kahvaltı seti de dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde indirimli fiyatlardan yararlanabilir. İndirimli ürünlerin bazıları ise şöyle; Nehir Çay Kaşığı 8,95 TL Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 12,95 TL Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 14,95 TL Nehir Servis Gereçleri 55 TL Mini Ürünler 74,95 TL Desenli Latte Bardağı 24,95 TL Luminarc Opal Fırın Kabı 49,95 TL Ahşap Servis Gereçleri 4’lü 39,95 TL Trend Saklama Kabı Uzun 19,95 TL Trend Saklama Kabı 3’lü 22,50 TL Erzak Kabı 1,7 Litre 16,50 TL Hazneli Sabunluk 9,95 TL Düzenleyici Çeşitleri 24,95 TL Manuel Doğrayıcı 69,95 TL Badya 34,50 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 134,95 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 24,95 TL Karma Plastik Ürünler 11,95 TL Desenli Matara 19,95 TL Metal Çocuk Matarası 350 ml 89,95 TL Motivasyon Matarası 39,95 TL Paşabahçe 4 Parça Fincan Seti 119,95 TL Paşabahçe Kupa 2’li 49,95 TL Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6’lı 59,95 TL Paşabahçe Plastik Kulplu Bardak 2’li 29,95 TL Paşabahçe Changir Çay Bardağı 6’lı 29,95 TL Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3’lü 49,95 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2’li 54,95 TL Paşabahçe Tereyağlık 39,95 TL Kütahya Porselen Tekli Ürünler 29,95 TL Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL Keramika Çift Renk Çerezlik 12,95 TL