PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarının sonunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri bilgisi verildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi.