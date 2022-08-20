GÜNDEM
20 Ağustos 2022 - 14:50

PKK'dan Şanlıurfa sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit düştü 4 asker yaralı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 4 askerimizin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

GÜNDEM
20 Ağustos 2022 - 14:50
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PKK'dan Şanlıurfa sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit düştü 4 asker yaralı!


Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan Ayn el- Arab bölgesinden, Aşnlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na havan saldırısı gerçekleştirildi. Terör örgütü üyelerinin saldırısı sırasında karakolda görevli askerler yaralandı.

Yaralanan askerler karakoldan tahliye edildi ve ilk müdahalelerinin ardından helikopterlere alınarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Saldırının hemen arkasından Süleyman Şah Türbesi’nin de olduğu Eşme ve Çiçekalan Mahallesi'nde halk büyük tedirginlik yaşarken evlerini boşaltan vatandaşlar güvenli alana geçtiler.



PKK'dan Şanlıurfa sınır karakoluna roketli saldırı

Saldırı sonrası sınır hattında konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı topçu birlikleri, havan saldırısının yapıldığı Ayn el- Arab'ın Zor Mağara bölgesini yoğu ateş altına aldı. Topçu ve çok namlulu roketatarla ateş hattını genişleten TSK birlikleri terör örgütü üyelerine göz açtırmadı.

Saldırıda yaralanan 1 asker şehit düştü!

Hudut karakoluna yapılan saldırının hemen ardından bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırı sırasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 askerimizin şehit düştüğü bilgisini paylaştı. Vali Ayhan, açıklamasının devamında yaralı 4 askerin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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