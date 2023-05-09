PKK/KCK terör örgütünde sözde İHA'sı Tekin Okan (Kod adı: Deniz Bahri), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)n tarafından Gara'da düzenlenen noktasal operasyon ile birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilerde etkisiz hale getirilen teröristler, 2018'de Şırnak şehir merkezine, 2021'in başında ise Diyarbakır ve Batman havalimanlarına drone saldırıları düzenledikleri, saldırılarda kullanılacak drone'ları tasarladı ve ürettikleri belirlendi. Son yıllarda Türk güvenlik güçlerine karşı drone saldırıları, MİT'in Türkiye'yi hedef listesine almasına neden olmuştu.
GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 14:59
PKK/KCK'nın Gara'daki sözde dron sorumlusuna MİT operasyonu!
Türkiye'ye yönelik çok sayıda saldırının faili olarak kabul edilen PKK/KCK terör örgütünde sözde drone sorumlularından Deniz Bahri kod adını kullanan Tekin Okan'ın, MİT tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.
GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 14:59