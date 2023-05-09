PKK/KCK'nın Gara'daki sözde dron sorumlusuna MİT operasyonu!













SAHA AJANLARINDAN FİZİKİ TAKİP

PKK/KCK terör örgütünde sözde İHA'sı Tekin Okan (Kod adı: Deniz Bahri), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)n tarafından Gara'da düzenlenen noktasal operasyon ile birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilerde etkisiz hale getirilen teröristler, 2018'de Şırnak şehir merkezine, 2021'in başında ise Diyarbakır ve Batman havalimanlarına drone saldırıları düzenledikleri, saldırılarda kullanılacak drone'ları tasarladı ve ürettikleri belirlendi. Son yıllarda Türk güvenlik güçlerine karşı drone saldırıları, MİT'in Türkiye'yi hedef listesine almasına neden olmuştu.Tekin Okan'ın geliştirdiği insansız hava araçları, Suriye ve Irak'ta PKK/KCK güvenlik güçleri ile sınır bölgelerine yönelik operasyonlarda kullanıldı. Bölgede güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylem gerçekleştiren Okan, MİT saha görevlileri tarafından takibe alındı. Tekin Okan’ın insansız hava araçlarının yapımından ve yönetiminden sorumlu olması adına Irak ile Suriye'nin arasında sürekli gidip geldiği bilgisi MİT saha ajanlarına ulaştı. Uzun bir takibin ardından MİT saha ajanları, Irak-Suriye arasında rutin seyahatlere alındı. MİT saha yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Irak'ın Gara kentinde düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildi.