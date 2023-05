PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'e MİT'ten büyük operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Gara'da düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı sözde Özel Kuvvetler Lojistik Sorumlusu olan Neçirvan Seven etkisiz hale getirildi. Söz konusu operasyona ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Firaz Zilan" kod adını taşıyan Neçirvan Seven, Türkiye'deki sokak gösterilerine ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katılmıştı.Neçirvan Seven'in 2015 yılında terör örgütünün yerel kadrolarına katıldığı ve Şubat 2015 yılından önce Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) katıldığı tespit edildi. Seven'ın Suriye'nin Aynraab bölgesinde bulunan PKK/KCK-YPG/PYD ile birlikte DEAŞ arasında çıkan çatışmayı protesto etmek için Türkiye'deki sokak gösterilerine katıldığı da ortaya çıktı. Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, MİT tarafından kuzey Irak'ı geçtikten sonraki eylemleri ve lojistik operasyonlardaki rolü nedeniyle suçlandı. MİT'e bağlı Operasyon Noktası, Irak'ın kuzey mbölgesindeki Gara'da gerçekleştirildi.