YAŞAM
21 Eylül 2022 - 12:33

PKK'lı teröristler 35 yıl önce çocuk ve hamile kadınların olduğu 12 kişiyi katletti

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağı'nın eteğinde yer alan Güneyce köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. PKK'lı teröristler Güneyce köy sakinlerini 1987 yılında önce katletti, sonra yaktı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 12:33
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PKK'lı teröristler 35 yıl önce çocuk ve hamile kadınların olduğu 12 kişiyi katletti

Olayın üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen PKK'lı teröristlerin katlettiği 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 35 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile kadın, 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her sene dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

Güneyce köyünde 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu.

"Çocuğumuza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecekler"

Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her sene dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan yıkık enkaza Türk bayrağı asıyor. Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, “Olayın unutulmaması için her sene burada etkinlik yapıyor. Bu olay örnektir ki, terör örgütü Kürtlerin düşmanıdır. Bunların Kürtlükle alakası yoktur. Biz çoluk çocuğumuza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecekler. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler” şeklinde konuştu.

"Bir çocuk masallarla büyüyor; biz, terörün yaptığı olaylarla büyüdük"

35 yıl sonra tekrar yakınlarının şehit edildikleri yerde olduklarını idda eden Fatma Güngör, "Çok farklı bir olaydır. İnsan susuyor. Aynı gün 12 kişi şehit edilmiş, insanın kanı donuyor resmen ve yakılarak şehit edilmişler. Küçücük bir bebeği şehit ettiler. Bir bebeğin ne suçu olabilir ki? Yaşlı bir adamın ne suçu olabilir ki? O kadar zaman geçmesine rağmen biz çocuktuk. Annemiz bize anlatırdı akşamları. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Bir çocuk masallarla büyüyor. Biz terörün yaptığı olaylarla büyüdük. Onlardan nefret ediyoruz. Her daim biz buradayız, 40 yıl, 80 yıl, bir asır da geçse biz, bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız unutmayacaklar” dedi.
Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Nuri Güngör ise, “21 Eylül 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyündeki teröristlerin Güngör ailesine yaptığı menfur saldırıyı kınamak için toplandık. Olayın üzerinden 35 sene geçti, acısını dün gibi hissediyor ve yaşıyoruz. 40 yıla yakındır çocuk, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce vatandaşımızı, korucumuzu, askerimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Bir yaşlı insan ne yapmış olabilir ki yakılarak ölmeyi hak etsin” ifadelerinde bulundu.
Daha sonra program mevlittin okunmasıyla son buldu.

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