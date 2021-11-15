PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten öldü!

İmralı Adası’nda tutuklu olarak bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Irak’ın Erbil kentinde bulunan hastanede tedavi altına alınmıştı. Öcalan'ın sabaha karşı 04.30 sularında hayatını kaybettiği bildirildi.23 Haziran 2019 yılında yapılan seçimlerden önce devlet televizyonu TRT’nin Kürtçe kanalı TRT Kurdi’ye çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan Osman Öcalan’ın geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği beyin felci hastalığından dolayı hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği öne sürülmüştü.