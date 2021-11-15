GÜNDEM
15 Kasım 2021 - 11:09

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten öldü!

PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Öcalan'ın Erbil'de bulunan bir hastanede öldüğü bildirildi.

GÜNDEM
15 Kasım 2021 - 11:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten öldü!
İmralı Adası’nda tutuklu olarak bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Irak’ın Erbil kentinde bulunan hastanede tedavi altına alınmıştı. Öcalan'ın sabaha karşı 04.30 sularında hayatını kaybettiği bildirildi.




23 Haziran 2019 yılında yapılan seçimlerden önce devlet televizyonu TRT’nin Kürtçe kanalı TRT Kurdi’ye çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan Osman Öcalan’ın geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği beyin felci hastalığından dolayı hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği öne sürülmüştü.


 
# osman öcalan# abdullah öcalan# koronavirüs
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!
İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!
İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!
Son Haberler
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e indi!
Maltepe'de oynanan maç sonrası ortalık karıştı: Taraftarlar E-5'e...
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten öldü!
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, koronavirüsten...
İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!
İcra takibine istenilen rüşvete savcılık soruşturması: 33 gözaltı!
Fenerbahçe milli ara sonrası 3 zorlu deplasmana çıkacak
Fenerbahçe milli ara sonrası 3 zorlu deplasmana çıkacak
İstanbul’da tencereli park kavgası
İstanbul’da tencereli park kavgası
Otogaza bir zam daha geliyor
Otogaza bir zam daha geliyor
Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı
Serdar Ortaç ne kadar borcu olduğunu açıkladı
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası