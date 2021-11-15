PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan geçen Temmuz ayında felç geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Osman Öcalan tedavi gördüğü hastanede öldü.
Bir süredir yoğun bakımda olduğu öğrenilen Osman Öcalan’ın beyin felci sonucu hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini kaybettiği söylendi.
Erbil’de bir hastanede tedavi gördüğü bildirilen Osman Öcalan’ın dün gece yoğun bakım ünitesinde kriz geçirip öldüğü açıklandı. Osman Öcalan 2019 yerel seçimlerindeki İstanbul ara seçimlerinde TRT Kurdi kanalına çıkmış ve bu konu büyük tartışma yaratmıştı.