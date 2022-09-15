PKK mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 109'uncu gününde devam etmektedir. 7 yıl önce oğlu Aziz Demir'in HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Güzide Demir, evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Demir, “Oğlum için burada evlat nöbeti tutuyorum. 3 senedir biz buradayız, 4'üncü senemize girdik. Çocuklarımız gelene kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Oğlumu dağa götürüp orada mahkum etmişler. Oğlum kandırıldı. Oğlumu almayana kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Aziz, oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. 7 yıla yakındır senin peşini bırakmadım. Orası senin yerin değil, oğlum evine dön. Ceza almadan ailene kavuşacaksın. 37 çocuk ceza almadan ailesine kavuştu” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli