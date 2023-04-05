PKK'nın faaliyetlerine bakanlık engeli: Süleymaniye uçuşları için hava sahası kapatıldı!







"PKK, SÜLEYMANİYE'DEKİ HAVALİMANINA NÜFUZ ETTİ"





"GELİŞMELER IŞIĞINDA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK"







Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan'da Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'nda iniş/kalkış için kullanan uçakların kullanımı için Türk hava sahasının kapatıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Süleymaniye'de terör örgütünün bölgeye sızması yoğunlaştı. Havalimanı ve dolayısıyla uçuş güvenliğini tehdit ediyor. Türk hava sahasının, PKK'nın faaliyetleri sebebiyle Irak'ın Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na iniş/kalkış yapacak uçakların kullanımına kapatılmıştır." şeklinde ifadeler kullanıldı.Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü olan Büyükelçi Tanju Bilgiç, Bakanlık tarafından alınan kararla ilgili yaptığı açıklamasında; "Türk hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçakların kullanımına kapatılmıştır. Irak, 3 Nisan'dan itibaren iniş/kalkış yapacak. Söz konusu kararın, PKK terör örgütünün Süleymaniye'deki faaliyetlerinin artması, terör örgütünün havalimanına sızması ve dolayısıyla uçuş güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle verildiği belirtilmiştir. . 3 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak ilk karar, gelişmelere göre yeniden gözden geçiedilecektir." ifadelerini kullandı.