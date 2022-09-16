PKK'nın talimatıyla ormanı yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis













Adana'da 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül 2021 tarihlerinde aralarında Şehitler Ormanı'nın da bulunduğu 5 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havanın yangın çıkacak kadar sıcak olmamasından ve sürekli yangın çıkmasından, ayrıca Şehitler Ormanı'nda yangın çıkmasından şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ormanlık alanda pusu kurarak çalışma başlattı.Ekipler, yangın çıkan noktada motosikletli bir kişinin kaçtığını gördü. Ekipler motosikletli şahsın peşinden gitti. Bir süre ormanlık alanda şahsı kovalayan polis, bundan sonra şahsı yakaladı. İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şahsın motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira para çıktı. Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Ali İhsan K. ile avukatı katıldı. Ali İhsan K., çok pişman olduğunu, amacının ormanı yakmak olmadığını söyleyerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığı ‘terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Ali İhsan K.'ya 100 bin lira da adli para cezası verildi.