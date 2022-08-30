YAŞAM
30 Ağustos 2022 - 14:19

PKK terör örgütü mensuplarınca Adana'da polis karakoluna saldırı yapıldı

Adana merkezde yaşanan olay üzerine korkulu anlar yaşandı. PKK'ya yönelik olarak başlatılan operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı ve 2 kişinin serbest kalmasıyla beraber şüpheler arttırıldı. Adana'da polis karakoluna yapılan saldırı üzerine teröristler için araştırmalar başladı.

YAŞAM
30 Ağustos 2022 - 14:19
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PKK terör örgütü mensuplarınca Adana'da polis karakoluna saldırı yapıldı


İçişleri Bakanlığı’nın 'terörden arananlar listesi'ndeki ‘kırmızı kategori’de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK’nın sözde ‘orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu’ ‘Dr. Amara’ kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinde irtibatlı olduğu teröristlerin isimlerinin yazdığı 2 doküman ele geçirildi. Dökümanlar üzerinde inceleme yapan ekipler, Aydınlı’nın, Adana’da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.

Adana'da polis merkezine saldırı

Karaman'dan yola çıkan bombalı araç Adana'ya giderek operasyonu başlatması üzerine harekete geçti. 24 Kasım 2015 günü Denizli Polis Merkezi’ne saldırı amaçlı götürdükleri ancak nöbetçi polis memurunun araçtan şüphelenmesinden dolayı patlatamayıp kısa süren çatışma gerçekleşti. Aracın kontrolünün alınması üzerine tehlike bitirildi.



Adana terör saldırısı

3 şüpheli tutuklandı

Başlatılan operasyon sonrasında gözaltına alınmasıyla beraber 4 kişinin ismi açıklandı. Ramazan Ç.'ye yapılan yardım ve yataklık üzerine oğlu Mehmet T. ise aranılanlar arasında yer aldı. Ankara’daki terör saldırısında bomba yüklü aracı getiren ve halen cezaevinde olan Terörist Ahmet Karaman ise Adana’daki bombalı aracı getirmekten de tutuklandı.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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