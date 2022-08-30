İçişleri Bakanlığı’nın 'terörden arananlar listesi'ndeki ‘kırmızı kategori’de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK’nın sözde ‘orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu’ ‘Dr. Amara’ kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinde irtibatlı olduğu teröristlerin isimlerinin yazdığı 2 doküman ele geçirildi. Dökümanlar üzerinde inceleme yapan ekipler, Aydınlı’nın, Adana’da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.
YAŞAM
30 Ağustos 2022 - 14:19
PKK terör örgütü mensuplarınca Adana'da polis karakoluna saldırı yapıldı
Adana merkezde yaşanan olay üzerine korkulu anlar yaşandı. PKK'ya yönelik olarak başlatılan operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı ve 2 kişinin serbest kalmasıyla beraber şüpheler arttırıldı. Adana'da polis karakoluna yapılan saldırı üzerine teröristler için araştırmalar başladı.
YAŞAM
30 Ağustos 2022 - 14:19
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